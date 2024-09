Corea del Sud: Seoul Fashion Week celebra la moda e l'alleanza con l'Italia

06 Settembre 2024_ La Seoul Fashion Week, in corso dal 3 al 7 settembre 2024, mette in mostra il meglio della moda coreana e promuove un'importante...

06 Settembre 2024_ La Seoul Fashion Week, in corso dal 3 al 7 settembre 2024, mette in mostra il meglio della moda coreana e promuove un'importante collaborazione culturale con l'Italia. Quest'anno, l'evento si concentra sulla moda sostenibile e presenta 95 marchi, tra cui il brand italiano Noskra, che integra le ultime tendenze coreane nelle sue collezioni. Un evento innovativo, 'Milan Loves Seoul', ha debuttato a Milano e ora si svolge a Seoul, con una mostra esclusiva che unisce designer di entrambi i paesi. La notizia è riportata da arirang.com, evidenziando come la moda possa fungere da ponte tra culture diverse. La settimana della moda di Seoul dimostra come la creatività possa unire Corea e Italia, offrendo opportunità di networking tra designer e mercati.