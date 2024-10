Corea del Sud: Seoul guida l'economia con il 53% del PIL e il 59% dei posti di lavoro

07 Ottobre 2024_ La Corea del Sud si distingue per la sua forte dipendenza da Seoul, che nel 2022 ha generato il 52,5% del PIL nazionale e creato il 58,5% dei posti di lavoro. Questi dati la collocano al primo posto tra i sette paesi del 30-50 club, un gruppo di nazioni sviluppate con un reddito pro capite superiore ai 30.000 dollari. La concentrazione della popolazione nella capitale e nelle aree circostanti, come Incheon e Gyeonggi, raggiunge il 50,5%, superando altri paesi come Giappone e Francia. Il deputato Kwon Young-jin ha avvertito che questa disparità economica potrebbe danneggiare le aree rurali e l'economia del paese. La notizia è stata riportata da The Korea Times. Kwon ha sollecitato il governo a prendere misure per promuovere una crescita più equilibrata, per evitare il rischio di un ulteriore spopolamento delle regioni non metropolitane.