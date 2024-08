Corea del Sud: Seoul limita la ricarica delle auto elettriche per prevenire incendi

09 Agosto 2024_ La città di Seoul ha annunciato che, a partire dalla fine di settembre, solo le auto elettriche con una carica inferiore al 90% potranno accedere ai parcheggi sotterranei degli edifici residenziali. Questa misura è stata introdotta per affrontare le crescenti preoccupazioni riguardo ai rischi di incendi legati alle auto elettriche, in particolare a causa del sovraccarico delle batterie. Inoltre, Seoul collaborerà con i produttori di auto elettriche per emettere un certificato di 'limitazione della ricarica' che attesti il rispetto di questo limite. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando come questa iniziativa possa contribuire a ridurre i conflitti tra residenti preoccupati per la sicurezza. La città prevede anche di limitare la ricarica nei parcheggi pubblici a un massimo dell'80% per garantire una maggiore sicurezza.