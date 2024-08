Corea del Sud: Seoul valuta aree di transazione per stabilizzare i prezzi immobiliari

10 Agosto 2024_ La città di Seoul sta considerando di designare i distretti di Gangnam, Seocho e Yongsan come aree di transazione autorizzata per stabilizzare i prezzi degli immobili. Il sindaco Oh Se-hoon ha dichiarato che anche le aree con una base solida potrebbero essere incluse in questa misura. La designazione come area di transazione autorizzata comporterebbe restrizioni sulle transazioni immobiliari, con l'obiettivo di frenare l'aumento dei prezzi e promuovere la stabilità del mercato abitativo. Questa iniziativa è parte di un piano più ampio per affrontare le sfide del mercato immobiliare di Seoul, come riportato da 매일경제. La città di Seoul, capitale della Corea del Sud, è nota per i suoi alti costi abitativi e la crescente domanda di alloggi.