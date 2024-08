Corea del Sud: Seven Eleven lancia una promozione di vini italiani per l'estate

07 Agosto 2024_ Seven Eleven ha annunciato il lancio di una promozione dedicata ai vini italiani, intitolata 'Let's Eataly', in risposta all'aumento...

07 Agosto 2024_ Seven Eleven ha annunciato il lancio di una promozione dedicata ai vini italiani, intitolata 'Let's Eataly', in risposta all'aumento della domanda durante la stagione estiva. Tra i vini in offerta, spiccano il 'Guido Alberto 2021', un supertuscan toscano, e il 'Lucente 2021', un vino di alta qualità della rinomata cantina italiana Luce. Questi vini, apprezzati per la loro freschezza e il buon rapporto qualità-prezzo, stanno già riscuotendo successo tra gli appassionati di vino in Corea del Sud. La notizia è riportata da finomy.com. La promozione include anche sconti del 20% su una selezione di 65 vini, rendendo accessibili le eccellenze vinicole italiane a un pubblico più ampio.