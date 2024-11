Corea del Sud: Si prevede un grande successo per il Workshop Italian Jewelry Day a Seoul

5 Novembre 2024_ Il Workshop Italian Jewelry Day, organizzato dall'Italian Trade Agency (ITA) e dalla Federazione Italiana dei Gioielli FederOrafi, si svolgerà il 28 novembre a Seoul, ampliando la sua portata rispetto agli anni precedenti. Quest'anno, l'evento vedrà la partecipazione di 18 marchi italiani, con un aumento della dimensione dell'evento di oltre quattro volte rispetto all'anno scorso. L'iniziativa mira a promuovere la gioielleria italiana e a favorire la cooperazione tra le aziende di moda, in un contesto di crescita del mercato della gioielleria in Corea del Sud. La notizia è stata riportata da apparelnews.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per le aziende italiane di espandere la loro presenza nel mercato coreano, evidenziando l'eccellenza del design e dell'artigianato italiano.