Corea del Sud: Sigunié presenta una collezione di biancheria di lusso in collaborazione con Frette

6 Agosto 2024_ Sigunié, il marchio di hotel di lusso di Lotte Hotel & Resort, ha annunciato una nuova collezione di biancheria da letto in...

6 Agosto 2024_ Sigunié, il marchio di hotel di lusso di Lotte Hotel & Resort, ha annunciato una nuova collezione di biancheria da letto in collaborazione con il prestigioso brand italiano Frette. Frette, noto per la sua storia secolare e per essere amato da reali e nobili europei, offre prodotti di alta gamma che includono lenzuola, accappatoi e pigiami. La collezione sarà disponibile presso il pastry salon di Sigunié Seoul e attraverso l'e-shop di Lotte Hotel, permettendo ai clienti di sperimentare il comfort e l'eleganza della biancheria di lusso italiana. La notizia è stata riportata da pinpointnews.co.kr. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Sigunié nel fornire un'esperienza di soggiorno di alta qualità, combinando il design italiano con l'ospitalità coreana.