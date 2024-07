Corea del Sud: SK Group investirà 80 trilioni di won in AI e semiconduttori entro il 2026

30 Giugno 2024_ SK Group, il secondo più grande conglomerato della Corea del Sud, ha annunciato un piano per assicurare 80 trilioni di won (circa 58 miliardi di dollari) entro il 2026 per investire in intelligenza artificiale (AI) e semiconduttori. Durante una conferenza strategica di due giorni, il presidente Chey Tae-won ha sottolineato l'importanza di prepararsi per il futuro concentrandosi su questi settori in rapida crescita. SK hynix, l'unità di chip del gruppo, investirà 103 trilioni di won entro il 2028 per rafforzare la sua posizione nel mercato. La decisione include anche la creazione di un comitato per i semiconduttori sotto il Consiglio Supex di SK, guidato dal CEO di SK hynix, Kwak Noh-jung. Lo riporta The Korea Times. Il gruppo prevede che questi investimenti avranno un impatto positivo sull'economia nazionale e aumenteranno il valore aziendale.