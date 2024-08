Corea del Sud: SK Group promuove l'AI al forum di Icheon 2024

19 Agosto 2024_ SK Group ha avviato il forum di Icheon 2024, che si svolgerà dal 19 al 21 agosto, concentrandosi sull'intelligenza artificiale (AI) e sulla sua strategia di gestione aziendale. Durante l'apertura, il CEO di SK Telecom, Yoo Young-sang, ha sottolineato l'importanza di un'infrastruttura AI di livello globale per il futuro della Corea del Sud. Il forum, giunto alla sua ottava edizione, riunisce i principali dirigenti del gruppo, tra cui il presidente Choi Tae-won, per discutere le opportunità di business legate all'AI. La fonte di questa notizia è 아주경제. SK Group, uno dei principali conglomerati sudcoreani, ha già annunciato investimenti significativi nei settori dell'AI e dei semiconduttori, evidenziando il suo impegno per l'innovazione tecnologica.