Corea del Sud: SK Hynix avvia la produzione mondiale del nuovo HBM3E 12 strati

26 Settembre 2024_ SK Hynix ha annunciato di aver avviato la produzione mondiale del suo nuovo prodotto HBM3E a 12 strati, diventando il primo al mondo a farlo. Questo nuovo modello offre una capacità massima di 36GB, superando il precedente limite di 24GB del modello HBM3E a 8 strati. La competizione nel mercato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale si intensifica, poiché anche Samsung Electronics sta per avviare la produzione del suo HBM3E a 12 strati. SK Hynix ha sottolineato che il nuovo prodotto soddisfa i più elevati standard di velocità, capacità e stabilità, posizionandosi come leader nel mercato della memoria per AI, come riportato da 매일경제. L'azienda prevede di fornire i nuovi chip ai clienti entro la fine dell'anno, continuando a consolidare la sua posizione nel settore dei semiconduttori.