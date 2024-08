Corea del Sud: SK hynix investe negli Stati Uniti per la produzione di semiconduttori avanzati

07 Agosto 2024_ SK hynix ha annunciato un investimento di 38,7 miliardi di dollari per costruire un impianto di produzione di semiconduttori avanzati a West Lafayette, Indiana, ricevendo 450 milioni di dollari in sussidi dal governo statunitense. Questo impianto sarà dedicato alla produzione di HBM, una memoria ad alta larghezza di banda fondamentale per l'industria dell'intelligenza artificiale. Nonostante i costi elevati di manodopera e logistica negli Stati Uniti, l'azienda prevede di rafforzare le collaborazioni con grandi aziende tecnologiche locali. La fonte di queste informazioni è 아주경제. SK hynix, uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo, mira a espandere la sua rete globale e a collaborare con istituti di ricerca locali come la Purdue University.