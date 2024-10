Corea del Sud: Soldati nordcoreani potrebbero essere già in Ucraina

30 Ottobre 2024_ Le agenzie di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno rivelato che alcune unità avanzate nordcoreane inviate in Russia potrebbero essere state dispiegate in Ucraina. Secondo rapporti, alcuni soldati nordcoreani sarebbero già presenti sul territorio ucraino e avrebbero subito perdite in battaglie recenti. Il Pentagono ha confermato che un numero limitato di soldati nordcoreani è già nella regione di Kursk, in Russia, e potrebbero essere impiegati in operazioni di combattimento. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha sottolineato la gravità della situazione, chiedendo una risposta unita della comunità internazionale. La notizia è stata riportata da The Korea Times. Inoltre, si segnala che la Corea del Nord sembra aver completato i preparativi per un possibile test nucleare.