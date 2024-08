Corea del Sud: SSG.com lancia le patatine 'Fox Italia' di alta qualità

09 Agosto 2024_ SSG.com ha iniziato a vendere le patatine premium 'Fox Italia' a partire dall'8 agosto 2024, disponibili in cinque gusti. Queste patatine, originarie della regione abruzzese in Italia, sono realizzate con ingredienti freschi e di alta qualità, come patate coltivate in terreni fertili e olio di semi di girasole. La produzione avviene attraverso un metodo che garantisce una consistenza croccante e solida, rendendole un prodotto di alta gamma riconosciuto anche nei ristoranti di lusso come Eataly. La notizia è stata riportata da ddaily.co.kr, evidenziando l'importanza della cultura gastronomica italiana anche in Corea del Sud. Le patatine sono disponibili in vari gusti, tra cui tartufo e aceto balsamico, e sono in promozione fino al 21 agosto.