Corea del Sud: Stabilita una partnership strategica con la Slovacchia

1 ottobre 2024_ La Corea del Sud e la Slovacchia hanno deciso di instaurare una partnership strategica che abbraccia commercio, investimenti, energia, sicurezza e difesa. Durante un vertice a Seul, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro slovacco Robert Fico hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere il commercio e gli investimenti, sostenendo le aziende sudcoreane nell'ingresso nel mercato slovacco. Le due nazioni hanno anche concordato di collaborare su energie a basse emissioni di carbonio e tecnologie avanzate, esprimendo preoccupazioni comuni riguardo alle azioni destabilizzanti della Corea del Nord. La Corea del Sud è il primo paese asiatico a stabilire una partnership strategica con la Slovacchia, un membro del Gruppo di Visegrád, che include anche Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, come riportato da The Korea Herald. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per rafforzare le relazioni tra i due paesi e affrontare le sfide regionali.