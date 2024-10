Corea del Sud: Strategia congiunta contro la minaccia della Corea del Nord e Russia

29 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha discusso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky una strategia congiunta per affrontare la minaccia rappresentata dalla possibile mobilitazione delle forze nordcoreane in Russia. Durante la conversazione, Yoon ha sottolineato l'importanza di monitorare attentamente la situazione e di adottare misure di risposta efficaci. Zelensky ha espresso preoccupazione per l'imminente coinvolgimento delle truppe nordcoreane nel conflitto ucraino, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama della guerra. Entrambi i leader hanno concordato di condannare fermamente la cooperazione militare illegale tra Russia e Corea del Nord e di intensificare la comunicazione per coordinare le loro risposte. La notizia è riportata da 한겨레. Inoltre, Zelensky ha annunciato l'invio di un emissario in Corea del Sud per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi.