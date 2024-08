Corea del Sud: Successo del programma 'Nice To Beef You' per la promozione della carne bovina europea

01 Agosto 2024_ Il programma 'Nice To Beef You' di EU BEEF ASIA ha fatto un trionfale ritorno al Seoul International Food Industry Exhibition 2024,...

01 Agosto 2024_ Il programma 'Nice To Beef You' di EU BEEF ASIA ha fatto un trionfale ritorno al Seoul International Food Industry Exhibition 2024, collaborando con le associazioni europee Provacuno e Assocarni. Durante l'evento, sono stati organizzati incontri B2B per connettere esperti coreani con i rappresentanti delle due associazioni, promuovendo la carne bovina di alta qualità proveniente da Europa, in particolare da Spagna e Italia. Inoltre, sono stati presentati cooking show dal vivo con chef stellati Michelin, che hanno deliziato il pubblico con piatti tipici spagnoli e italiani, evidenziando le tradizioni culinarie di questi paesi. La notizia è riportata da ccsimin.com. Il programma continua a lavorare per fornire informazioni preziose e opportunità di networking nel settore della carne in Corea del Sud.