Corea del Sud: Successo della sfilata di Hanbok a Roma per il 140° anniversario delle relazioni italo-coreane

04 Ottobre 2024_ Il designer sudcoreano Lee Il-soon ha presentato una sfilata di Hanbok, il tradizionale abito coreano, a Roma, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. L'evento, intitolato 'Luce, verso la luce!', si è svolto il 2 ottobre 2024 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con la partecipazione di marchi coreani di moda e modelli locali. La sfilata ha messo in risalto la bellezza e la modernità dell'Hanbok, attirando l'attenzione di un pubblico entusiasta e di esperti del settore. La notizia è stata riportata da osen.mt.co.kr. Questo evento rappresenta un importante scambio culturale, sottolineando l'apprezzamento per la moda coreana anche nel cuore della tradizione italiana.