Corea del Sud: Tensione politica per le dichiarazioni di Lee Jae-myung sulla legge marziale

03 Settembre 2024_ La tensione politica in Corea del Sud è aumentata dopo che Lee Jae-myung, leader del Partito Democratico, ha sollevato dubbi sulla possibilità di una legge marziale durante un incontro pubblico. La Presidenza ha risposto chiedendo a Lee di mettere in gioco la sua posizione se intende continuare a fare tali affermazioni. Questo scambio di accuse ha suscitato preoccupazioni riguardo alla stabilità politica e alla sicurezza nazionale, con riferimenti al passato autoritario del paese. La fonte di queste informazioni è ytn.co.kr. La situazione attuale riflette le profonde divisioni politiche in Corea del Sud, con il governo che cerca di mantenere la calma in un contesto di crescente incertezza.