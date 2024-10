Corea del Sud: Tensioni intercoreane aumentano per volantini di propaganda

28 Ottobre 2024_ Le tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud si intensificano a causa di volantini di propaganda, con la Corea del Nord che minaccia di utilizzare droni per disperdere volantini su Seoul. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha sarcasticamente commentato la situazione, riferendosi a un possibile drone che diffonde volantini contro il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. La Corea del Sud ha risposto affermando che non può confermare le affermazioni nordcoreane riguardo a droni inviati nel suo territorio. La notizia è riportata da The Korea Times. Questo episodio segna un ulteriore deterioramento delle relazioni tra le due Coree, con la Corea del Nord che ha recentemente utilizzato palloni per lanciare volantini critici contro il governo sudcoreano.