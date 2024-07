Corea del Sud: Tour gastronomico europeo con sapori italiani a Namhae

6 Luglio 2024_ La contea di Namhae, in Corea del Sud, ha lanciato un'iniziativa chiamata 'Namhae Seafood European Tour' in collaborazione con giovani...

6 Luglio 2024_ La contea di Namhae, in Corea del Sud, ha lanciato un'iniziativa chiamata 'Namhae Seafood European Tour' in collaborazione con giovani chef locali. Il progetto mira a diversificare l'offerta di prodotti ittici e a promuovere la sostenibilità alimentare. Tra le attrazioni, spicca il 'Moon Grow', un ristorante che offre autentici piatti italiani come la pasta ai frutti di mare. L'iniziativa include anche esperienze culinarie francesi e tedesche, con l'obiettivo di attrarre turisti e valorizzare le risorse locali. Lo riporta sedaily.com. La contea di Namhae è nota per i suoi paesaggi che ricordano l'Europa, con luoghi come il villaggio tedesco e il villaggio di Daraengi, spesso paragonato a Positano in Italia.