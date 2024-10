Corea del Sud: Trump chiede un aumento esorbitante della spesa per la difesa da parte di Seul

16 Ottobre 2024_ Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano, ha nuovamente sollecitato un aumento significativo della spesa per la difesa da parte della Corea del Sud, affermando che Seul dovrebbe contribuire annualmente con 100 miliardi di dollari. Durante un'intervista, Trump ha descritto la Corea del Sud come una "money machine", suggerendo che il paese è in grado di sostenere tali spese. Questa cifra è quasi nove volte superiore all'importo concordato di 1,5 trilioni di won per il 2026. Le preoccupazioni riguardo a una possibile rinegoziazione della spesa per la difesa aumentano in vista delle elezioni presidenziali statunitensi, come riportato da 매일경제. La Corea del Sud attualmente ospita circa 28.500 soldati statunitensi, un numero inferiore a quello citato da Trump, il quale continua a sostenere che Seul non sta contribuendo equamente alla propria sicurezza.