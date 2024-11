Corea del Sud: Trump potrebbe rinegoziare il contributo per le spese militari in Corea del Sud

9 Novembre 2024_ Secondo esperti diplomatici, Donald Trump, una volta rieletto, potrebbe annullare l'accordo sul contributo della Corea del Sud per le spese militari statunitensi e richiedere una rinegoziazione. Thomas Shinkins, esperto del think tank R Street di Washington, ha dichiarato che, sebbene sia improbabile una riduzione delle truppe statunitensi in Corea del Sud, Trump potrebbe aumentare le richieste relative al contributo finanziario. Shinkins ha anche previsto che l'alleanza tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone rimarrà solida durante il secondo mandato di Trump. La notizia è stata riportata da yna.co.kr. La Corea del Sud ospita migliaia di soldati statunitensi come parte di un accordo di difesa bilaterale, e l'alleanza è considerata cruciale per la stabilità nella regione.