Corea del Sud: Un ex rifugiato nordcoreano diventa soldato delle forze speciali

25 Agosto 2024_ Kim Dae-hyun, un ex rifugiato nordcoreano, ha realizzato il suo sogno di servire nell'esercito sudcoreano, diventando il primo nordcoreano a entrare nelle forze speciali. Dopo aver superato diverse difficoltà e fallimenti nei test di ammissione, Kim ha finalmente ottenuto il suo posto, dimostrando determinazione e resilienza. La sua storia è un esempio di come i rifugiati possano integrarsi e contribuire alla società sudcoreana, affrontando pregiudizi e sfide. La notizia è stata riportata da donga.com, evidenziando il percorso di Kim e il suo impegno per servire la Corea del Sud. Kim, che ha anche una passione per il paracadutismo, ora aspira a diventare un istruttore di skydiving, continuando a perseguire i suoi sogni.