Corea del Sud: Urgente necessità di riforme per affrontare la crisi demografica

02 Settembre 2024_ In Corea del Sud, la crisi demografica e il tasso di natalità tra i più bassi al mondo hanno spinto i leader politici a discutere la creazione di un nuovo organo governativo per affrontare il problema. Durante un recente incontro tra i rappresentanti dei principali partiti, è emersa la necessità di un approccio a lungo termine per superare la crisi demografica, che richiede politiche sostenibili e trasversali. Nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo su questioni chiave, i leader hanno convenuto di lavorare insieme su misure per migliorare le condizioni di vita e incentivare le nascite. La fonte di queste informazioni è ohmynews.com. La situazione è particolarmente critica, con un tasso di natalità che nel 2023 ha raggiunto il record di 0,72, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire un futuro sostenibile alla nazione.