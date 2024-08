Corea del Sud: Urgente riforma per affrontare la crisi demografica e il calo delle nascite

23 Agosto 2024_ La Corea del Sud affronta una grave crisi demografica, con un tasso di natalità che ha raggiunto il livello record di 0,72 nel 2023. Il leader dell'opposizione, Han Dong-hoon, ha proposto di estendere il congedo parentale e le agevolazioni lavorative per i genitori, ma le discussioni legislative sono ostacolate da conflitti politici. La creazione di un nuovo ministero per la pianificazione demografica è vista come una necessità per affrontare il problema a lungo termine, richiedendo un piano coerente di almeno 30 anni. La fonte di queste informazioni è ohmynews.com. La situazione è aggravata dalla mancanza di un ministro per la famiglia e dalla necessità di un approccio strutturale per risolvere le disuguaglianze sociali e promuovere un ambiente favorevole alla natalità.