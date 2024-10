Corea del Sud: Valentino chiude il suo store a Myeongdong, riflettendo le sfide del mercato del lusso

22 Ottobre 2024_ Il marchio di lusso italiano Valentino chiuderà il suo negozio presso il Lotte Duty Free di Myeongdong entro la fine di ottobre, segnando un'ulteriore uscita di brand di alta moda dai duty free coreani. Questa decisione è il risultato di un calo significativo nel numero di turisti e di un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei visitatori, che si stanno orientando verso altre opzioni di shopping. Negli ultimi anni, diversi marchi di lusso, tra cui Chanel e Gucci, hanno già chiuso i loro punti vendita in Corea del Sud, a causa di una diminuzione della domanda di prodotti di lusso. La notizia, riportata da news.heraldcorp.com, evidenzia le difficoltà del mercato del lusso in un contesto di inflazione e cambiamento delle preferenze dei consumatori. Valentino, che era stato uno dei primi marchi di lusso a entrare nel duty free coreano nel 2018, ora si concentra su strategie alternative per attrarre i clienti.