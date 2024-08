Corea del Sud: Yangyang, da meta di surf a centro di 'one-night stand' e problemi sociali

17 Agosto 2024_ Yangyang, una località costiera della Corea del Sud nota per il surf, sta affrontando un cambiamento negativo della sua immagine,...

17 Agosto 2024_ Yangyang, una località costiera della Corea del Sud nota per il surf, sta affrontando un cambiamento negativo della sua immagine, diventando un centro di 'one-night stand' e comportamenti problematici tra i giovani. Recenti rapporti indicano che il numero di visitatori a Yangyang è diminuito, contrariamente ad altre località turistiche della provincia di Gangwon, a causa della crescente associazione con feste sfrenate e uso di sostanze. I residenti e i lavoratori del settore turistico esprimono preoccupazione per l'impatto di questa reputazione sulla comunità e sull'economia locale. La fonte di queste informazioni è chosun.com. Le autorità locali stanno cercando di migliorare l'immagine di Yangyang, evidenziando le sue attrazioni naturali e culturali, per attrarre nuovamente visitatori e famiglie.