Corea del Sud: Yoon e Marcos elevano le relazioni a partnership strategica con accordi su energia nucleare

07 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. hanno firmato un accordo per valutare la fattibilità della costruzione di una centrale nucleare nelle Filippine, aprendo la strada all'espansione delle esportazioni di energia nucleare della Corea del Sud nel sud-est asiatico. Durante il loro incontro a Manila, i due leader hanno anche elevato le relazioni bilaterali a una partnership strategica, firmando 20 memorandum d'intesa su difesa, energia e infrastrutture. L'accordo sul progetto nucleare è parte della strategia delle Filippine per garantire una fornitura elettrica stabile, dopo che il paese ha interrotto la costruzione della sua unica centrale nucleare nel 1986 a causa di preoccupazioni di sicurezza. La notizia è riportata da The Korea Times. Inoltre, i due paesi hanno concordato di rafforzare la cooperazione in vari settori, inclusa la modernizzazione militare e lo sviluppo di infrastrutture, con un sostegno finanziario di 1,95 miliardi di dollari dalla Corea del Sud.