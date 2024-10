Corea del Sud: Yoon Suk Yeol condanna la cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia

24 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha condannato la cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia durante un vertice con il presidente polacco Andrzej Duda a Seoul. Yoon ha dichiarato che il dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia rappresenta una minaccia globale e una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. I due leader hanno concordato sull'importanza di affrontare questa situazione e hanno discusso di misure per aumentare l'assistenza umanitaria all'Ucraina. La fonte di questa notizia è The Korea Times. Durante l'incontro, Yoon ha anche menzionato la possibilità di inviare armi all'Ucraina se la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente.