Corea del Sud: Yoon Suk Yeol in visita nei Paesi del Sud-est asiatico per rafforzare i legami con ASEAN

04 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol intraprenderà una visita di sei giorni in tre Paesi del Sud-est asiatico, a partire da domenica, per stabilire una partnership strategica con l'ASEAN. Durante il viaggio, Yoon visiterà le Filippine e Singapore, con l'obiettivo di rafforzare i legami economici e di sicurezza regionale. La visita alle Filippine segna il primo viaggio di stato di un presidente coreano in quasi 13 anni e coincide con il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il presidente parteciperà anche al vertice Korea-ASEAN in Laos, dove si prevede di elevare le relazioni tra Corea e ASEAN a un nuovo livello. La notizia è stata riportata da The Korea Times. Yoon discuterà di cooperazione in settori come le catene di approvvigionamento e l'energia, mentre si prepara a partecipare a importanti summit regionali.