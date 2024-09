Corea del Sud: Yoon Suk Yeol in visita nella Repubblica Ceca per un'alleanza energetica nucleare

13 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol si recherà la prossima settimana in visita ufficiale nella Repubblica Ceca per stabilire un'alleanza nel settore dell'energia nucleare. L'obiettivo del viaggio è quello di rafforzare i legami bilaterali e esplorare opportunità di collaborazione in questo campo strategico. La visita rappresenta un passo importante per la Corea del Sud nel cercare di espandere la sua influenza e cooperazione in Europa, in particolare nel settore energetico. La Repubblica Ceca, un paese dell'Europa centrale, è nota per il suo sviluppo nel settore dell'energia nucleare e potrebbe diventare un partner chiave per la Corea del Sud. Lo riporta The Korea Herald. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di cooperazione internazionale nel settore energetico, fondamentale per affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità e alla sicurezza energetica.