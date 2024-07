Corea del Sud: Yoon Suk-yeol partecipa al vertice NATO e critica la cooperazione militare Russia-Corea del Nord

10 Luglio 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha partecipato al vertice della NATO a Washington D.C., attirando l'attenzione dei media internazionali. Durante il vertice, Yoon ha espresso preoccupazione per la crescente cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord, definendola una minaccia alla pace globale. Bloomberg ha sottolineato l'importanza della presenza di Yoon, nonostante la Corea del Sud non sia un membro della NATO, a causa delle sue riserve di armi che potrebbero supportare l'Ucraina. Il Washington Times ha elogiato Yoon per i suoi sforzi nel migliorare le relazioni con il Giappone, nonostante le difficoltà politiche interne. 한겨레 ha riportato che Yoon ha anche discusso l'importanza di rafforzare la cooperazione tra l'Indo-Pacifico e l'Europa. La visita di Yoon includeva anche un incontro con il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti a Hawaii, dove ha ribadito la necessità di un'alleanza tra le democrazie per contrastare le minacce globali.