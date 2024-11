Corea del Sud: Yoon Suk Yeol si congratula con Trump per la sua rielezione

06 Novembre 2024_ L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato eletto nuovamente come 47° presidente, segnando l'inizio dell'era "Trump...

06 Novembre 2024_ L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato eletto nuovamente come 47° presidente, segnando l'inizio dell'era "Trump 2.0". La sua vittoria potrebbe portare a significativi cambiamenti nella politica estera degli Stati Uniti, influenzando anche la sicurezza della penisola coreana. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha inviato un messaggio di congratulazioni a Trump, esprimendo fiducia nel rafforzamento dell'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti. La notizia è riportata da The Korea Times. L'elezione di Trump potrebbe avere ripercussioni globali, specialmente in relazione alle tensioni con la Corea del Nord e alle politiche economiche internazionali.