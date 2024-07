Corea del Sud: YouTuber Tzuyang rivela anni di violenze da parte dell'ex fidanzato

13 Luglio 2024_ La popolare YouTuber sudcoreana Tzuyang ha rivelato di aver subito violenze e minacce dal suo ex fidanzato per quattro anni. Tzuyang,...

13 Luglio 2024_ La popolare YouTuber sudcoreana Tzuyang ha rivelato di aver subito violenze e minacce dal suo ex fidanzato per quattro anni. Tzuyang, nota per i suoi video di mukbang (dove si mangiano grandi quantità di cibo), ha dichiarato che l'ex fidanzato la costringeva a lavorare in locali notturni e tratteneva i suoi guadagni. La YouTuber ha anche condiviso foto delle ferite e registrazioni audio delle violenze subite. La vicenda è emersa dopo che altri YouTuber hanno minacciato di rivelare il suo passato. Lo riporta kbs.co.kr. La rivelazione ha scosso il pubblico, portando alla luce il problema della violenza nelle relazioni intime in Corea del Sud.