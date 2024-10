Filippine: 143 detenuti filippini graziati negli Emirati Arabi Uniti

15 Ottobre 2024_ Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha annunciato che 143 detenuti filippini negli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono stati graziati dal presidente degli UAE, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Marcos ha espresso la sua gratitudine per il gesto, sottolineando l'importanza di questa decisione per le famiglie dei detenuti. La grazia è stata concessa dopo una telefonata tra i due leader, in cui Marcos ha ringraziato il presidente degli UAE per la sua generosità. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Questo atto di clemenza rappresenta un importante passo verso il rafforzamento delle relazioni tra le Filippine e gli Emirati Arabi Uniti, un Paese che ospita una significativa comunità filippina.