Filippine: 571 filippini in Libano chiedono rimpatrio a causa della violenza crescente

12 Ottobre 2024_ Il Dipartimento dei Lavoratori Migranti delle Filippine ha annunciato che almeno 571 filippini in Libano hanno richiesto il rimpatrio a causa dell'escalation della violenza nel paese. Il Segretario dei Lavoratori Migranti, Hans Leo Cacdac, ha riferito che 221 filippini sono pronti a partire, mentre 350 sono in fase di elaborazione con l'immigrazione libanese. Sono previsti voli di rimpatrio, con circa 20 persone che torneranno già questo fine settimana. Il governo filippino ha attivato misure di emergenza, istituendo rifugi temporanei per i cittadini in difficoltà. La notizia è stata riportata da Manila Standard. La situazione è particolarmente critica per i 11.000 filippini presenti in Libano, molti dei quali sono lavoratori domestici a Beirut, e il governo filippino ha emesso un avviso di allerta di livello 2, esortando i cittadini a prepararsi per un'eventuale evacuazione.