Filippine: 738 scuole pubbliche posticipano l'apertura delle lezioni a causa del tifone Carina

27 Luglio 2024_ A causa dei danni causati dal tifone Carina e dalle inondazioni indotte dai monsoni, 738 scuole pubbliche nelle Filippine dovranno posticipare l'apertura delle lezioni prevista per lunedì. Il Dipartimento dell'Istruzione (DepEd) ha comunicato che 12.866 scuole in 10 regioni sono state colpite, con Central Luzon che registra il maggior numero di istituti non pronti. Le regioni più colpite includono la Regione della Capitale Nazionale (NCR) e il Cordillera Administrative Region (CAR). Il segretario all'Istruzione Sonny Angara ha dichiarato che la situazione potrebbe ulteriormente deteriorarsi, poiché il DipEd sta ancora ricevendo rapporti dai direttori regionali. La fonte di questa notizia è Watchmen Daily Journal. Le scuole di Malabon apriranno il 31 luglio, mentre Marikina e Valenzuela inizieranno le lezioni il 5 agosto.