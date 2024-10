Filippine: Accordo con l'Italia per potenziare l'agricoltura locale

22 Ottobre 2024_ Le Filippine rafforzano la loro cooperazione con l'Italia per modernizzare il settore agricolo, come annunciato dal Segretario all'Agricoltura Francisco Tiu Laurel Jr. Durante le celebrazioni della Giornata Mondiale dell'Alimentazione a Roma, è stato presentato un memorandum d'intesa che mira a supportare l'agro-industrializzazione dei contadini filippini. L'Italia, nota per la sua industria di macchinari agricoli di alta qualità, offrirà expertise per migliorare la produzione agricola nelle Filippine. Inoltre, si prevede un aumento delle esportazioni filippine verso l'Italia, inclusi prodotti come tonno e ananas, e opportunità di lavoro per pescatori filippini in Italia. La notizia è stata riportata da pageone.ph. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la creazione di sistemi alimentari sostenibili e resilienti tra le due nazioni.