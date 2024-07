Filippine: Accordo di Accesso Reciproco con il Giappone

8 Luglio 2024_ Le Filippine e il Giappone hanno firmato un Accordo di Accesso Reciproco (RAA) per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e marittima, inclusa la sicurezza informatica. L'accordo è stato firmato dai ministri degli Esteri e della Difesa di entrambi i paesi e sarà effettivo dopo la ratifica dei rispettivi parlamenti. Il RAA faciliterà le visite delle forze filippine in Giappone per addestramenti ed esercitazioni congiunte, e viceversa. Il presidente filippino Ferdinand Marcos ha definito l'evento come un passo importante per la sicurezza regionale. Lo riporta The Philippine Star. Il Giappone fornirà anche un sistema radar di sorveglianza costiera alle Filippine e rafforzerà la cooperazione nella catena di approvvigionamento e nello sviluppo delle risorse umane nel settore dei semiconduttori.