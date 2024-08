Filippine: Accordo per la transizione energetica in Batangas

18 Agosto 2024_ ACEN, GenZero e Keppel Ltd. hanno firmato un accordo per esplorare l'uso di crediti di transizione al fine di accelerare la chiusura della centrale a carbone di South Luzon Thermal Energy Corp. (SLTEC) a Batangas, sostituendola con un impianto di energia pulita. Il progetto prevede uno studio di sviluppo per la creazione e vendita di crediti di transizione, con l'obiettivo di dismettere la centrale da 246 megawatt entro il 2030. Dopo la chiusura anticipata, la centrale sarà sostituita da un sistema integrato di energie rinnovabili e stoccaggio, comprendente un impianto solare e batterie. L'iniziativa è supportata dalla Rockefeller Foundation e dalla Monetary Authority of Singapore, e potrebbe rappresentare uno dei primi impianti a carbone convertiti al mondo a generare crediti di transizione, come riportato da The Philippine Star. Questo progetto è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e per la riduzione delle emissioni di carbonio nella regione.