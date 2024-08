Filippine: Accordo per ospitare rifugiati afghani in transito verso gli Stati Uniti

21 Agosto 2024_ Il governo filippino ha accettato di ospitare per un periodo limitato cittadini afghani in fuga dal regime dei Talebani, in risposta...

21 Agosto 2024_ Il governo filippino ha accettato di ospitare per un periodo limitato cittadini afghani in fuga dal regime dei Talebani, in risposta a una richiesta degli Stati Uniti. I rifugiati potranno rimanere nel Paese per un massimo di 59 giorni, all'interno di una struttura di accoglienza, e saranno sottoposti a controlli di sicurezza. Ogni richiedente dovrà avere un visto d'ingresso e sarà assistito durante il soggiorno da funzionari statunitensi e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La ratifica dell'accordo da parte del presidente Ferdinand Marcos Jr. è necessaria prima che possa entrare in vigore, come riportato da Philippine Daily Inquirer. Gli Stati Uniti copriranno le spese di vitto, alloggio e sicurezza per i rifugiati durante la loro permanenza nelle Filippine.