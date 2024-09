Filippine: Accuse di omicidio contro ex funzionari del PCSO nel caso Barayuga

28 Settembre 2024_ Un ufficiale della polizia ha testimoniato che gli è stato ordinato di organizzare l'assassinio di Wesley Barayuga, ex segretario...

28 Settembre 2024_ Un ufficiale della polizia ha testimoniato che gli è stato ordinato di organizzare l'assassinio di Wesley Barayuga, ex segretario del Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), per 300.000 pesos durante la pandemia. Le accuse coinvolgono l'ex direttore generale del PCSO, Royina Garma, e il commissario della polizia nazionale, Edilberto Leonardo, che hanno negato ogni coinvolgimento. Barayuga, assassinato nel luglio 2020, era un avvocato e un ex generale della polizia, e si stava preparando a testimoniare su presunti atti di corruzione all'interno del PCSO. La fonte di queste informazioni è il Philippine Daily Inquirer. Le testimonianze hanno sollevato interrogativi sulla corruzione e sull'uso della violenza durante la guerra contro la droga sotto l'amministrazione di Rodrigo Duterte.