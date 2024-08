Filippine: Accuse di traffico di droga coinvolgono la famiglia Duterte

16 Agosto 2024_ L'ex ufficiale dell'intelligence doganale Jimmy Guban ha accusato il marito della Vicepresidente Sara Duterte, Manases Carpio, e il fratello di quest'ultima, Paolo Duterte, di essere coinvolti nel traffico di P11 miliardi di shabu, una droga illegale, scoperto nel 2018. Guban ha rivelato queste informazioni durante un'udienza della Camera dei Rappresentanti, che indaga su presunti legami tra operatori di gioco offshore, traffico di droga ed esecuzioni extragiudiziali legate alla guerra contro la droga dell'amministrazione Duterte. Attualmente detenuto, Guban ha dichiarato di essere stato introdotto all'operazione di contrabbando da un consigliere comunale di Davao. Le accuse hanno suscitato un acceso dibattito politico e richieste di ulteriori indagini, come riportato da The Philippine Star. La situazione evidenzia le complesse interazioni tra politica e crimine nelle Filippine, un tema di crescente preoccupazione per la società.