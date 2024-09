Filippine: Accuse di traffico di esseri umani contro il sindaco di Bamban, Alice Guo

18 Settembre 2024_ Il Dipartimento di Giustizia delle Filippine ha presentato accuse di traffico di esseri umani contro il sindaco di Bamban, Alice Guo, in relazione a un raid su un hub illegale di Pogo nella città. Le accuse, che violano la legge sul traffico di esseri umani, sono state depositate presso il Tribunale Regionale di Pasig. Guo è accusata insieme ai suoi presunti soci in affari, tra cui Huang Zhiyang, considerato il leader delle operazioni Pogo illegali nel Paese. Il raid ha portato all'arresto di centinaia di lavoratori stranieri privi di documenti, evidenziando la gravità della situazione. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Guo è attualmente detenuta presso la struttura di custodia della Polizia Nazionale Filippina per accuse di corruzione legate alle sue attività nel settore Pogo.