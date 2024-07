Filippine: Affondamento di un tanker provoca timori per una grande fuoriuscita di petrolio

25 Luglio 2024_ Un tanker battente bandiera filippina, carico di 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, è affondato giovedì nella baia di Manila, causando una fuoriuscita di petrolio che si estende per oltre tre chilometri. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordinato al Dipartimento dell'Ambiente e delle Risorse Naturali di valutare l'impatto della fuoriuscita, che la Guardia Costiera delle Filippine ha avvertito potrebbe essere la più grande nella storia del Paese. Il MT Terra Nova stava navigando verso la città centrale di Iloilo quando è affondato a quasi sette chilometri dal comune di Limay, nella provincia di Bataan. La notizia è riportata da The Manila Times. Le autorità stanno lavorando per contenere la fuoriuscita e prevenire danni ambientali significativi.