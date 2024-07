Filippine: Aivee Clinic introduce il trattamento PLINEST® dall'Italia per la salute della pelle

24 Luglio 2024_ L'Aivee Clinic, in collaborazione con Ardence Aesthetics, ha lanciato il trattamento PLINEST®, il primo trattamento iniettabile a base di polinucleotidi proveniente dall'Italia, progettato per migliorare la salute della pelle. Questo innovativo trattamento utilizza frammenti di DNA estratti dalle gonadi della trota italiana, attraverso un processo brevettato che garantisce alta purezza. I medici Z'shen Teo e Aivee Aguilar Teo sono stati nominati ambasciatori di PLINEST® per il 2024, sottolineando l'importanza di questo prodotto nel mercato filippino. La notizia è stata riportata da businessmirror.com.ph. PLINEST® rappresenta un significativo passo avanti nei trattamenti estetici non invasivi, promettendo risultati visibili e naturali per i pazienti.