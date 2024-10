Filippine: Al Gatmaitan porta la musica italiana a Manila con TRA MUSICA E SOGNO

30 Ottobre 2024_ Al Gatmaitan, tenore e artista di musical, si esibirà il 14 novembre 2024 a Manila in un concerto intitolato TRA MUSICA E SOGNO, che celebra la musica classica crossover. Il suo repertorio include brani italiani, spagnoli e inglesi, ispirati da artisti come Andrea Bocelli, e riflette la sua formazione musicale avvenuta anche in Italia. Gatmaitan ha studiato presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri, dove ha approfondito l'insegnamento della lingua italiana, e ha ricevuto ulteriori borse di studio per perfezionare le sue abilità vocali. L'evento si svolgerà presso il Manila Pianos Showroom e i biglietti sono già in vendita, come riportato da www.itsmegracee.com. Questa serata promette di essere un'esperienza unica che unisce la cultura musicale filippina e italiana, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica.