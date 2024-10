Filippine: Alice Guo in corsa per la rielezione nonostante le controversie legali

07 Ottobre 2024_ Alice Guo, ex sindaco di Bamban, Tarlac, presenterà la sua candidatura per le elezioni del 2025, nonostante un ordine dell'Ombudsman che la esclude permanentemente da cariche pubbliche. Il suo avvocato ha dichiarato che solo i tribunali possono fermarla, mentre la Commissione Elettorale (Comelec) ha affermato che accetterà la sua certificazione di candidatura, ma potrebbe disqualificarla in seguito. Guo, attualmente detenuta per vari reati, è accusata di essere una cittadina cinese, ma il suo legale sostiene che non ci sono prove definitive in tal senso. La fonte di questa notizia è Tempo. Guo è coinvolta in numerosi procedimenti legali, tra cui accuse di corruzione e traffico di esseri umani, che potrebbero influenzare la sua possibilità di candidarsi.