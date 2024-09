Filippine: Alice Guo si dichiara vittima nell'inchiesta sui POGO

24 Settembre 2024_ Alice Guo, ex sindaco di Bamban, Tarlac, ha dichiarato di essere una vittima e non la mente di un'operazione legata ai Philippine...

24 Settembre 2024_ Alice Guo, ex sindaco di Bamban, Tarlac, ha dichiarato di essere una vittima e non la mente di un'operazione legata ai Philippine Offshore Gaming Operators (aziende che offrono servizi di gioco d'azzardo online a mercati esterni alle Filippine) durante un'udienza del Senato. Guo ha promesso di rivelare ulteriori dettagli in una sessione esecutiva, accettando di identificare i responsabili più colpevoli. La senatrice Risa Hontiveros ha accolto positivamente le sue affermazioni, suggerendo che la commissione potrebbe aver trovato indizi significativi. L'udienza di martedì ha segnato la 14esima sessione sui POGO e l'ottava focalizzata su Guo, come riportato da The Philippine Star. La commissione prevede di invitare l'ex capo della polizia nazionale, Benjamin Acorda, alla prossima udienza per ulteriori chiarimenti.