Filippine: Allerta per l'attività del vulcano Kanlaon e preparativi per le operazioni di risposta

13 Settembre 2024_ Le autorità delle Filippine hanno dichiarato uno stato di alta allerta a causa dell'aumento dell'attività sismica del vulcano Kanlaon, situato sull'isola di Negros. Il Dipartimento del Benessere Sociale e dello Sviluppo (DSWD) ha predisposto oltre 37.000 pacchi alimentari e una serie di kit non alimentari per supportare le famiglie potenzialmente colpite. Inoltre, il DSWD ha ispezionato il Panaad Stadium a Bacolod City, designato come centro di evacuazione per le comunità vicine. Le operazioni di risposta sono coordinate con i governi locali per garantire la sicurezza degli sfollati. La notizia è riportata da Watchmen Daily Journal. Il vulcano Kanlaon è uno dei vulcani attivi delle Filippine e ha già causato evacuazioni in passato, rendendo cruciale la preparazione delle autorità locali.